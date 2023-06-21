Politico: китайский премьер не захотел в Берлине обсуждать ситуацию на Украине

Глава Госсовета КНР Ли Цян не отреагировал на попытки германского канцлера Олафа Шольца втянуть его в обсуждение ситуации на Украине, сообщает издание Politico.

После встречи с Ли Цяном в заявлении для журналистов Шольц сказал, что он вновь обратился к китайскому правительству с просьбой оказать еще большее влияние на российское руководство в конфликте на Украине.

«Как постоянный член Совета Безопасности ООН Китай несет здесь особую ответственность… Россия должна — как мы это видим — вывести свои войска, иначе не удастся добиться хорошего мира», — заявил германский канцлер.

Однако, подчеркивает издание, не было никаких признаков того, что призыв Шольца, который он ранее озвучил во время визита в Пекин в прошлом году, принес свои плоды: стоя рядом с Шольцем, Ли Цян сказал журналистам, что Китай хочет более тесного экономического сотрудничества с Германией, но избегал упоминания России или Украины.

Ранее Шольц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом заявил, что Западу следует быть готовыми к тому, что конфликт на Украине может затянуться на несколько лет.