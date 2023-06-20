Временные власти отказались от проведения досрочных выборов в Перу

Исполняющая обязанности президента Перу Дина Болуарте отказалась от идеи проведения досрочных выборов, заявив, что нынешнее правительство останется при власти до 2026 года.
«Мы будем продолжать работать ответственно, уважая верховенство закона, демократию и Конституцию, до июля 2026 года», — цитирует ее ФАН.
Таким образом, как считают наблюдатели, Болуарте окончательно оформила произошедший в стране государственный переворот, отказавшись от обещаний провести досрочные выборы после лишения полномочий «народного» президента-социалиста Педро Кастильо.