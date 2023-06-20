Глава МИД Британии: бремя восстановления Украины должно лечь на плечи бизнесменов РФ

Глава МИД Британии заявил, что российские бизнесмены должны заплатить за восстановление Украины. Об этом он сообщил на пресс-конфеhенции в Лондоне, передает Reuters.

По его словам, бремя восстановления должно лечь на плечи тех, кто финансировал или содействовал боевым действиям на Украине.

Ранее глава программы развития ООН (ПРООН) Ахим Штайнер сообщил, что на восстановление страны будет собран $1 млрд.

Украинский премьер Денис Шмыгаль также добавил, что в ходе беседы поднимался вопрос поддержки релоцированных предприятий, малых и средних предпринимателей.

По его словам, ПРООН готова помочь и в этих вопросах. В частности, идет подготовка инициатив по обучению и переквалификации предпринимателей, развитию потенциально экспортных производств. Шмыгаль отметил, что ПРООН также поддержит восстановление энергетической инфраструктуры.

В прошлом году сообщалось, что Европейская Комиссия выделит $21 млн США программе развития ООН (ПРООН) на расчистку завалов и восстановление критической инфраструктуры страны.