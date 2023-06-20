В Британии считают, что Украине нужна быстрая трансформация институтов власти

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Киеву необходимо быстро трансформировать институты власти, как и вооруженные силы. Об этом сообщает издание Independent.

«Одна из вещей, которую мы наблюдали при нашей поддержке и содействии, это очень быстрая трансформация их вооруженных сил в очень эффективный набор институтов, военных институтов, и мы хотим видеть такую же быстроту и темпы реформ их институтов власти», — сказал Клеверли.

По его словам, реформы помогут Украине привлечь инвестиции из-за рубежа.

В то же время Блинкен заявил, что Вашингтон 21 июня объявит об очередном пакете военной помощи Украине. Он подтвердил, что США намерены поддерживать Украину столько, сколько потребуется. «Мы будем продолжать следовать этому обязательству, в том числе и в рамках нового пакета помощи США, о котором я объявлю завтра», — сказал он.

Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна готовит 17-й пакет военной помощи Украине с учетом ее пожеланий. Об этом он сообщил по итогам встречи НАТО в Брюсселе.