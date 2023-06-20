В Южной Корее предложили отобрать право голоса у граждан КНР

Правящая партия Южной Кореи «Гражданская сила» предложила отменить избирательные права граждан Китая, проживающих в Южной Корее. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Лидер партии, член палаты представителей Ким Ги Хён выразил уверенность, что отношения между Южной Кореей и Китаем должны основываться на принципе взаимности. По его мнению, было бы справедливо не давать право голоса иностранцам из стран, которые не дают права голоса гражданам Южной Кореи.

«Во время местных выборов в июне прошлого года около 100 000 граждан Китая, проживающих здесь, имели право голоса. Однако для нашего народа в Китае вообще не гарантируется избирательное право», — сказал он.

Лидер правящей партии также предложил распространить действие принципа взаимности и на медицинское страхование, отметив, что нынешняя система предоставляет больше льгот китайским гражданам в Южной Корее, чем те, которые южнокорейцы могут получить в Китае.

С 2005 года Южная Корея предоставила иностранцам право голоса на местных выборах, если прошло три года с момента получения ими постоянного вида на жительство.

По статистике Министерства юстиции Южной Кореи в стране проживает около 2,25 миллиона иностранцев, из них 850 тысяч китайцев.

Ранее правящая партия Южной Кореи «Гражданская сила» раскритиковала посла Китая Син Хаймина из-за его высказываний относительно отношений Сеула и Вашингтона. Во время ужина в своей резиденции с представителем оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мёном посол КНР заявил, что ошибочно полагать, что Китай проиграет в соперничестве с Соединенными Штатами.