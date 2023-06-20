Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Южной Корее предложили отобрать право голоса у граждан КНР

Правящая партия Южной Кореи предложила лишить граждан Китая права голоса

close
100%
Depositphotos

Правящая партия Южной Кореи «Гражданская сила» предложила отменить избирательные права граждан Китая, проживающих в Южной Корее. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Лидер партии, член палаты представителей Ким Ги Хён выразил уверенность, что отношения между Южной Кореей и Китаем должны основываться на принципе взаимности. По его мнению, было бы справедливо не давать право голоса иностранцам из стран, которые не дают права голоса гражданам Южной Кореи.

«Во время местных выборов в июне прошлого года около 100 000 граждан Китая, проживающих здесь, имели право голоса. Однако для нашего народа в Китае вообще не гарантируется избирательное право», — сказал он.

Лидер правящей партии также предложил распространить действие принципа взаимности и на медицинское страхование, отметив, что нынешняя система предоставляет больше льгот китайским гражданам в Южной Корее, чем те, которые южнокорейцы могут получить в Китае.

С 2005 года Южная Корея предоставила иностранцам право голоса на местных выборах, если прошло три года с момента получения ими постоянного вида на жительство.
По статистике Министерства юстиции Южной Кореи в стране проживает около 2,25 миллиона иностранцев, из них 850 тысяч китайцев.

Ранее правящая партия Южной Кореи «Гражданская сила» раскритиковала посла Китая Син Хаймина из-за его высказываний относительно отношений Сеула и Вашингтона. Во время ужина в своей резиденции с представителем оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мёном посол КНР заявил, что ошибочно полагать, что Китай проиграет в соперничестве с Соединенными Штатами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях