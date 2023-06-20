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В Кремле отреагировали на переговоры Си Цзиньпина с Блинкеном

Песков: РФ не умаляет значение выстраивания более предсказуемых отношений между КНР и США

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Leah Millis/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами выразил уверенность в том, что выстраивание Китаем отношений с другими странами, в частности с США, никогда не будет направлено против Российской Федерации.

Таким образом он прокомментировал прошедшие накануне переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«В данном случае Китай реализует свои суверенные права на взаимоотношения с другими странами. Вряд ли стоит умалять значение выстроенных отношений Китая и США. Уровень партнерства с Китаем, выстраивание таких отношений с другими странами никогда не будет направлено против нашей страны», — заявил представитель Кремля.

19 июня госсекретарь США Энтони Блинкен в Пекине провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи Блинкен заявил, что Вашингтон, в том числе, получил от Пекина гарантии того, что Китай не будет поставлять России смертельное оружие для применения на Украине.

Стороны обсудили и ряд других вопросов. Блинкен в свою очередь заявил Си Цзиньпину, что США не хотят войны с Китаем и не поддержат независимость Тайваня.

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Отношения России и США
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