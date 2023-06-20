В Кремле оценили сообщения о выделении погранвойск в отдельное ведомство

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что пограничную службу могут выделить из структуры Федеральной службы безопасности (ФСБ) в отдельное ведомство и воссоздать в РФ пограничные войска.

«Неизвестно о принятии каких-либо решений, не могу подтвердить», — сказал представитель Кремля.

Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил в своем Telegram-канале, что «принято решение о воссоздании пограничных войск».

17 июня Песков заявлял, что границы «санитарной зоны» или «санитарного кордона» на Украине могут быть связаны с дальнобойностью вооружения украинских военных, от которых надо обезопасить территорию России. По его словам, главная цель «санитарной зоны» в том, чтобы украинская сторона не доставала вооружениями население России. До этого Песков утверждал, что военную инфраструктуру Киева нужно отодвинуть на санитарное расстояние из-за обстрелов.