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Зеленский назначил новых послов в трех странах

Зеленский назначил новых послов Украины в Индии, Бразилии и Колумбии

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский назначил новых послов в Индии, Бразилии и Колумбии. Об этом сообщается в указе, который опубликован на сайте офиса главы государства.

Уточняется, что бывший посол Украины в Германии и заместитель министра иностранных дел страны Андрей Мельник, который ранее позволял себе скандальные высказывания в отношении иностранных политиков, возглавил украинскую дипломатическую миссию в Бразилии.

Кроме того, посол Украины в Перу Юрий Полюхович назначен главой дипмиссии страны в Колумбии по совместительству, а Александр Полищук стал украинским представителем в Индии.

Мельник был украинским послом в Германии почти восемь лет. Он неоднократно делал громкие заявления по поводу вооружения Украины и критиковал немецких политиков. В частности, Мельник называл канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» из-за его отказа ехать в Киев после заявления украинских властей о нежелании принимать у себя германского лидера. В октябре прошлого года Мельника отозвали с поста посла и назначили замглавы украинского МИДа.

11 мая власти Бразилии выдали агреман Мельнику в качестве нового посла Киева в Бразилиа. Уточнялось, что бразильская сторона одобрила соответствующее назначение.

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