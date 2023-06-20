Байден отреагировал на слова Путина о ядерном оружии

В ходе выступления в Калифорнии президент США Джо Байден заявил, что угроза применения российским лидером Владимиром Путиным тактического ядерного оружия «реальна». Об этом сообщает Reuters.

«Когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что обеспокоен пересыханием реки Колорадо, все посмотрели на меня как на сумасшедшего. Они посмотрели на меня так же, как когда я сказал, что беспокоюсь о применении [президентом РФ Владимиром] Путиным тактического ядерного оружия. Это реально», — сказал глава США.

Ранее Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что у России есть больше ядерного оружия, чем у стран НАТО. По его словам, государствам Североатлантического альянса известно об этом. Они, как указал российский лидер, все время «склоняют» РФ к тому, чтобы Москва начала переговоры по сокращению ядерного оружия.

14 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что Россия воспользуется ядерным оружием в том случае, если Запад загонит президента Владимира Путина в угол.

По мнению белорусского лидера, Россия может прибегнуть к ядерному оружию, если страны Запада будут совершать опасные движения, в частности, если они попытаются вторгнуться на российскую территорию и угрожать существованию этой страны.