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Премьер Индии Моди встретится с Илоном Маском

ANI News: премьер Индии Моди встретится с Маском в рамках визита в США

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AP

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретится с основателем компании Tesla Илоном Маском в ходе своего визита в США. Об этом сообщает агентство ANI News.

По информации агентства, Моди также проведет встречи с астрофизиком и популяризатором науки Нилом Деграссом Тайсоном и писателем Нассимом Талебом. Всего в расписании политика запланированы 24 встречи с предпринимателями, нобелевскими лауреатами, экономистами, деятелями искусства, учеными.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Индии Винай Мохан Кватра сообщал, что во время своего первого государственного визита в США глава индийского правительства Моди проведет встречу с американским президентом Джо Байденом. Оба лидера обсудят двустороннее стратегическое партнерство в различных сферах.

По словам Кватры, Моди уже шесть раз приезжал в США, но его предыдущие визиты не носили статуса государственного.

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