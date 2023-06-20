В Тегеране обвинили в организации беспорядков в Иране спецслужбы почти 20 стран

Глава разведки Корпуса стражей исламской революции генерал Мохаммад Каземи заявил, что спецслужбы почти двух десятков государств осенью-зимой 2022 года активно организовывали и направляли беспорядки в Иране. Об этом Каземи сообщил в интервью информационному агентству «Джамаран».

Генерал назвал в числе стран, провоцировавших беспорядки в Иране, США, Великобританию, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Францию, Германию, Канаду, Израиль, Бельгию, Австрию, Австралию, Исландию, Италию, Норвегию, Бахрейн, Новую Зеландию, Албанию.

Ранее председатель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи заявил, что в республике амнистию получили около 82 тыс. человек, арестованные за различные преступления. По его словам, это число может быть увеличено и затрагивает участников массовых беспорядков, охвативших республику еще в прошлом году. Как указал глава судебной власти Ирана, помимо участников протестов, помиловано около 60 тыс. человек, из которых 25 тыс. освобождены из мест лишения свободы. Он также добавил, что осужденные и обвиняемые в насильственных преступлениях и кражах не попали под амнистию.

В феврале 2023 года Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи помиловал десятки тысяч заключенных, в том числе участников протестов в стране.