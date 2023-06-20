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Байден оценил развитие отношений США и Китая

Байден заявил, что отношения США и Китая идут в правильном направлении

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Yuri Gripas/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что отношения Вашингтона и Пекина находятся на верном пути, передает Reuters.

«Здесь (в американско-китайских отношениях. — «Газета.Ru») мы на правильном пути», — приводит агентство слова президента.

18 июня руководитель Министерства иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что отношения Пекина и Вашингтона достигли самого низкого уровня в истории.

До этого в Госдепартаменте США заявили, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел откровенные, предметные и конструктивные переговоры в Пекине с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом.

В рамках встречи Блинкен подчеркнул важность дипломатии, а также поддержания открытых каналов связи по всему спектру вопросов для снижения риска неправильного восприятия и просчетов.

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