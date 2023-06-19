Додон предсказал последствия запрета «Шор» для правящей в Молдавии партии

Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» из-за уничтожения оппозиции с помощью Конституционного суда в будущем станет жертвой собственного прецедента. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший президент республики, глава Соцпартии Игорь Додон.

»Майя Санду и партия «Действие и солидарность» напрасно сегодня радуются запрету партии «Шор». Власть партии «Действие и солидарность» сегодня официально стала тоталитарной, уничтожающей оппозиционные силы. Это становится очевидным для все большего числа людей. И отныне их судьбу легко предсказать — эта партия станет жертвой собственного прецедента», — сказано в сообщении.

Политик отметил, что в будущем у правящей партии для запрета уже гораздо больше причин. Додон добавил, что она «будет осуждена за узурпацию власти и за политические преступления».

19 июня Конституционный суд Молдавии признал антиконституционной оппозиционную партию «Шор» и запретил ее деятельность в стране.

Позже стало известно, что партия «Шор» намерена обжаловать решение КС в Европейском суде по правам человека. Вице-председатель партии Марина Таубер назвала заседание Конституционного суда «постыдным процессом», а запрет деятельности партии опасным прецедентом.

В этот же день лидер партии «Шор» Илан Шор заявлял, что партия будет и дальше продолжать свою деятельность, несмотря на запрет Конституционного суда.