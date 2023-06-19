Лидер партии «Шор» сообщил о ее действиях после запрета в Молдавии

Молдавская оппозиционная партия «Шор» будет и дальше продолжать свою деятельность, несмотря на запрет Конституционного суда. Об этом заявил лидер партии Илан Шор в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы не собираемся подчиняться решению и будем продолжать свою деятельность как социальную, так и политическую. <...> Мы ведем консультации с юристами, с бывшими членами Конституционного суда. <...> Буквально в ближайшие 48 часов мы выйдем с каким-то конкретным решением», — сказал он.

Шор отметил, что партия будет участвовать «и в местных, и в парламентских и в президентских выборах со своей кандидатурой».

Также он добавил, что решение Конституционного суда является пощечиной, поддерживающим партию гражданам Молдавии. Шор подчеркнул, что подобного еще не было в истории страны.

19 июня Конституционный суд Молдавии признал антиконституционной оппозиционную партию «Шор» и запретил ее деятельность в стране.

Позже стало известно, что партия «Шор» намерена обжаловать решение КС в Европейском суде по правам человека. Вице-председатель партии Марина Таубер назвала заседание Конституционного суда «постыдным процессом», а запрет деятельности партии опасным прецедентом.