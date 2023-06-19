СМИ сообщили, в каком случае Запад ослабит поддержку Украины

Поддержка Запада Украине может ослабнуть, если киевские власти не решат в ближайшее время проблему коррупции. Об этом написал обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Стерн.

«Запад хочет быть уверен, что его деньги не будут утеряны из-за коррупции и злоупотреблений, которые долгое время тормозили демократическое развитие Украины <…>. Поддержка может пошатнуться, если страна [и дальше] будет рассматриваться как черная дыра для западной помощи», — сказано в его материале.

Стерн считает, что восстановление Украины по завершению конфликта «может стоить 1 трлн долларов», а окажет ли Запад эту помощь, будет зависеть от того, как Киев решит проблему коррупции.

19 июня стало известно, что в то время как Украина переходит в контрнаступление, правоохранительные органы в Киеве ведут войну с коррупцией «с не менее высокими ставками на будущее страны». Отмечалось, что «мечта Украины о вступлении в Европейский Союз будет частично зависеть от борьбы с коррупцией».

В начале мая газета Politico писала, что на Украине все больше обеспокоены тем, что власти занимаются устранением политических соперников под прикрытием борьбы со шпионами. Отмечалось, что опасения связаны с тем, что поиск предателей может вестись из корыстных целей политиков, а также попыток скрыть коррупцию или другие правонарушения.