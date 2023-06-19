Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Германии попросил Китай повлиять на Россию

Президент ФРГ Штайнмайер призвал Китай повлиять на РФ для прекращения конфликта на Украине

close
100%
Nadja Wohlleben/Reuters

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе общения с премьер-министром КНР Ли Кэцянем призвал Китай повлиять на Россию для прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Bild в своем Telegram-канале.

По информации издания, китайский политик прибыл в Берлин с официальным визитом. Он встретился с немецким президентом во дворце Бельвю в центре столицы ФРГ.

«Пресс-секретарь президента заявила, что он призвал Пекин «использовать свой глобальный политический вес и влияние на Россию для достижения справедливого мира» в Украине», — говорится в публикации.

Ранее газета Politico писала, что Германия хочет уменьшить масштабы встречи с представителями КНР, опасаясь критики на фоне напряженности вокруг Тайваня и косвенной поддержки Пекином действий России в конфликте на Украине.

Берлин старается не создавать впечатление, что он принимает Китай «с распростертыми объятиями».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях