Блинкен рассказал о действиях США в отношении БРИКС

Госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о расширении объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), заявил, что Соединенные Штаты поддерживают контакты со странами БРИКС по всем направлениям и продолжат это делать. Об этом он сообщил во время пресс-конференции во время визита в Китай.

«Мы взаимодействуем с членами БРИКС по всем направлениям и продолжим это делать», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Бангладеш подала официальную заявку на вступление в БРИКС. Официальное заявление от Бангладеш направила в организацию премьер-министр страны Шейх Хасина. Заявка была направлена после встречи Хасины с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Женеве. По словам главы МИД Бангладеш Абдула Момена, запрос был направлен в ЮАР, которая является действующим председателем БРИКС. Следующий саммит БРИКС состоится в ЮАР в августе 2023 года, на нем может быть рассмотрен вопрос вступления Бангладеш в члены альянса.