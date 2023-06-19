В Брюсселе разгорелся скандал из-за приглашения чиновников из Ирана и РФ на саммит

Министр иностранных дел Брюссельского столичного региона Бельгии Паскаль Смет был вынужден подать в отставку после того, как подвергся резкой критике за приглашение представителей Ирана и России на городской саммит. Об этом сообщает издание Politico.

«Я решил уйти в отставку», — заявил Смет на пресс-конференции.

Смет, который также работает начальником отдела городского планирования бельгийской столицы, пригласил мэра Тегерана Алиреза Закани вместе с 14 иранскими официальными лицами и двумя российскими чиновниками на городской саммит, который проходил с 12 по 15 июня. Расходы на проживание для этих чиновников были оплачены регионом.

Смет признал, что со стороны правительства Брюсселя было ошибкой оплачивать счета иранских и российских чиновников, но возложил вину за ошибку на одного из своих сотрудников.

Он также сообщил журналистам, что решение о выдаче визы Закани было принято федеральным министром иностранных дел Бельгии Хаджой Лабиб. Смет сказал, что продолжит работу в качестве члена регионального парламента.

Издание The Brussels Times выяснило, что одним из приглашенных на саммит в Брюсселе российских чиновников была вице-мэр Казани Евгения Лодвигова.

В феврале глава министерства финансов Бельгии Винсент Ван Петегем сообщил о заморозке в стране активов РФ на сумму €58 млрд и блокировке связанных с Россией транзакций на €191 млрд.

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Алексей Диденко назвал Бельгию, конфискующую российские активы России для помощи Украине, «барыгой».