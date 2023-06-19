В ЮАР рассказали, как нужно завершить конфликт на Украине

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса заявил, что при проведении переговоров по завершению конфликта на Украине необходимо учитывать принципы неприсоединения к военным блокам. Об этом сообщает администрация президента ЮАР.

Рамафоса подчеркнул, что конфликт на Украине должен быть урегулирован с помощью дипломатии и переговоров с соблюдением основных принципов неприсоединения.

Президент ЮАР особо подчеркнул, что завершение конфликта на Украине «соответствует коллективным интересам всех».

Ранее Рамафоса говорил, что обсуждение кризиса на Украине возобновится на саммите РФ — Африка.

Рамафоса отметил, что встреча африканской делегации с президентом России Владимиром Путиным позволила яснее понять сложившуюся ситуацию. Он также выразил признательность Путину за то, что тот принял делегацию и объяснил ситуацию, которая сложилась в украинском кризисе.