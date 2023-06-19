В МИД России рассказали о последствиях от сотрудничества Украины с НАТО

Сотрудничество Киева с НАТО отдаляет урегулирование украинского кризиса. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Сегодняшнее тесное сотрудничество киевского режима с НАТО <…> не приближает нас к миру, а отдаляет урегулирование кризиса», — отметил дипломат.

Он указал, что если бы Запад заботился о гарантиях безопасности для Киева, то стремился бы к нейтральному статусу Украины.

«С 1990-х годов мы противодействовали <...> продвижению этого агрессивного военного блока к нашим границам», — сказал Полищук. По его словам, Западу предлагали множество вариантов, но все они игнорировались.

Накануне президент Чехии Петр Павел заявил, что процесс вступления Украины в НАТО не может начаться в настоящий момент, так как на ее территории продолжается вооруженный конфликт.

Ранее, 17 июня, президент США Джо Байден сообщил, что Украине необходимо соответствовать тем же требованиям, что и другим членам НАТО для вступления в Альянс.