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Вучич раскритиковал миссию ЕС в Косово

Президент Сербии Вучич обвинил миссию ЕС в Косово EULEX в игнорировании избиений сербов

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич обвинил во лжи миссию ЕС по установлению демократии через право в Косово EULEX в ходе обращения к гражданам, передает Tanjug.

Недавно власти Сербии арестовали троих косовских полицейских. Вучич призвал EULEX прибыть в Белград, чтобы задержавшие косовских полицейских сотрудники МВД могли рассказать об условиях прохождения теста перед детектором лжи.

«Они расстреляли шестерых сербов в Косово и Метохии и никого не задержали, EULEX говорит, что внимательно следит за ситуацией, и ничего не отслеживает, кроме того, что сербов выдворяют, а за арест трех албанцев Сербии угрожали косвенно и прямо», — заявил политик.

По словам сербского лидера, миссия EULEX проигнорировала недавний случай жестокого обращения с сербами со стороны полиции Косово. Вучич рассказал, что, полицейские избили ногами мальчика Кристиана и протащили по земле его сестру Дару. Оба пострадавших были несовершеннолетними. Также Вучич напомнил о случаях применения огнестрельного оружия полицией Косово.

«Единственные, о ком я могу сказать, что они не сделали ошибку, — это командование НАТО и бойцы КФОР», — подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что Сербия больше не будет уведомлять мировое сообщество о приведении войск в состоянии боеготовности. Исключение будет сделано для НАТО.

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