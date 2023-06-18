Абхазия сделала заявление после призывов к Грузии открыть «второй фронт» против РФ

Посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа заявил, что республика проводит постоянные военные учения с Россией и готова к любому развитию ситуации в отношениях с Грузией на фоне призывов к Тбилиси открыть «второй фронт» против РФ, передает РИА Новости.

«Мы научены горьким опытом, поэтому обязаны быть всегда готовыми к любому развитию событий. Отсюда и перманентные учения, часто совместные с российскими военными», — сказал дипломат.

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе говорил, что призыв главы фракции правящей партии в украинском парламенте Давида Арахамии заморозить в Грузии российские активы нацелены на открытие «второго фронта».

До этого Кобахидзе заявил, что стране со стороны Украины предлагали открыть второй фронт против России.

По его словам, с таким предложением выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Кобахидзе отметил, что в Грузии обсуждалось данное предложение со стороны Украины.