Депутат бундестага Маркус Фронмайер заявил о том, что главы МИД Германии Анналена Бербок и министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек работают на Украину, а не на собственную страну. Соответствующее заявление он сделал на заседании немецкого парламента. Его цитирует РИА Новости.

«Хочу спросить, господин Хабек, а вы точно наш министр экономики? Или министр экономики Украины? Чьи интересы вы представляете – Германии или других стран? Нашим гражданам ответ известен. У нас правительство Бандеры Бербок и Володимира Хабека!» — сказал Фронмайер.

Он также обратил внимание на заявление Бербок о том, что обещание Украине важнее, чем мнение немецких избирателей. Кроме того, депутат возмутился словами Хабека о приостановке промышленности в ФРГ до того, как «замерзнут люди» при завершении поставок российского газа.

Ранее Бербок столкнулась с резкой критикой со стороны немецких оппозиционных политиков после слов о необходимости поддержки Украины «сколько потребуется», несмотря на недовольство немецких граждан. Как отметила сопредседатель крайне правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, глава МИД ФРГ должна уйти в отставку.