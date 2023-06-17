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Путин высказался о причинах продовольственного кризиса в мире

Президент РФ Путин: СВО не была причиной продовольственного кризиса в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что кризис на мировом продовольственном рынке не был вызван СВО России на Украине.

Заявление российского президента стало ответом на слова главы Африканского союза Азали Ассумани о том, что украинский конфликт привел к беспрецедентным продовольственному и энергетическому кризисам.

Путин подчеркнул, что Россия не считала зерновую сделку путем к решению проблемы голода, однако ее согласие на участие в инициативе под предлогом помощи развивающимся странам не привело к ожидаемым результатам.

«В нуждающиеся страны Африки — а это Джибути, Сомали, Судан, Ливия, Эфиопия — было направлено 976 тыс. тонн из 31,7 млн. Это всего 3,1%», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, европейские власти в очередной раз обманули нуждающиеся страны континента.

Ранее турецкое издание TRT Haber писало, что в страны Европы поступило 40% зерна, вывезенного с Украины в рамках соглашения о «зерновой сделке». Кроме того, согласно приведенным данным, 30% ввезенного с Украины морским путем зерна транспортировано в Азию, 12% поступило в страны Африки, 13% — в Турцию, 5% — на Ближний Восток.

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