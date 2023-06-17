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Путин показал, как необходимо слушать гимн России

Путин показал, что во время прослушивания гимна России необходимо соблюдать тишину

Президент России Владимир Путин показал заместителю генерального директора компании «Газпром Нефть», гендиректору ООО «Газпром Лахта» Елене Илюхиной, как правильно необходимо слушать гимн страны. Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

На кадрах видеозаписи видно, как Путин стоит рядом с Илюхиной. В момент, когда зазвучал гимн, топ-менеджер рассказывала главе государства о торжественной церемонии поднятия флагов трех исторических эпох. В этот момент президент лишь приложил палец к губам, показав, что во время исполнения гимна нужно соблюдать тишину.

17 июня в Санкт-Петербурге состоялось торжественное поднятие флагов трех исторических эпох на высоту 179,2 метра. Уточнялось, что это были флаги Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации и проходило мероприятие в парке 300-летия Петербурга. Также отмечалось, что торжественное поднятие флагов приурочено к 165-летию российского триколора, столетию флага Советского союза и 330-летию флага Петра Первого.

Ранее сообщалось, что Путин поучаствовал в торжественной церемонии поднятия флагов Российской Федерации, СССР и Российской империи в Парке 300-летия Петербурга.

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