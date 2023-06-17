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Службе безопасности президента ЮАР не дали вылететь из Польши в Россию

RT: Венгрия не разрешила самолету с охраной президента ЮАР вылететь в Россию

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Mike Hutchings/Reuters

Венгрия не выдала самолету службы охраны президента ЮАР Сирила Рамофосы разрешение на пролет через свое воздушное пространство. Об этом журналист, находящийся на борту самолета с делегацией ЮАР, которая должна была сопровождать африканского лидера в ходе поездки в Киев и Санкт-Петербург для переговоров о мирном урегулировании на Украине, сообщил RT.
Самолет с сотрудниками службы безопасности ЮАР и журналистами, который заблокировали в варшавском аэропорту, не полетит в Санкт-Петербург.

«Сегодня президент едет в Россию. Служба безопасности вернется в ЮАР», — рассказал журналист.

Ранее президент ЮАР Рамафоса раскрыл 10 пунктов африканского мирного плана по Украине.

В их числе — урегулирование конфликта мирным путем, деэскалация с обеих сторон и скорейшее начало переговоров. По предложению африканских государств необходимо обеспечить суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН, предоставить гарантии безопасности для всех стран, обеспечить движение зерновых и удобрений обеих стран, урегулировать вопрос с обменом пленными и возвращением детей.

Кроме того, согласно инициативе, важно обеспечить гуманитарную поддержку пострадавшим, «послевоенное восстановление» и более тесное взаимодействие со странами Африки.

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