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Азербайджан «полон решимости» реинтегрировать проживающих в Карабахе армян

МИД Азербайджана заявил о готовности Баку к реинтеграции армян, проживающих в Карабахе

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Depositphotos

Власти Азербайджана могут провести реинтеграцию армянских жителей Карабаха в свою среду, заявили в азербайджанском МИД. Как отметили в ведомстве, основной закон государства дает возможность для обеспечения подобной задачи.

«Азербайджан полон решимости реинтегрировать этнических армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, в свои политические, правовые и социально-экономические рамки. Конституция и законодательство Азербайджана <…> обеспечивают прочную основу для достижения этой цели», — говорится в заявлении МИД Азербайджана в Twitter.

В ведомстве также добавили, что эту возможность дают и международные соглашения, частью которых выступает Азербайджан. При этом в азербайджанском МИД не уточнили, о каких именно документах идет речь.

Ранее СМИ сообщили, что США в ультимативной форме принуждают руководство непризнанного Нагорного Карабаха к встрече с представителями Азербайджана. Как отмечалось, при отказе карабахской стороне якобы угрожают проведением контртеррористической операции.

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