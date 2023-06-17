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Токаев призвал беречь музеи Пушкина и Достоевского в Казахстане

Президент Казахстана Токаев выступил за сохранение наследия Пушкина в стране

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что история республики связана с именами многих известных деятелей других народов, в том числе русскими писателями Александром Пушкиным и Федором Достоевским. Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы государства, он призвал к сохранению наследия этих авторов в стране.

«В Казахстане есть уникальные музеи таких широко известных в мире поэтов и писателей, как Александр Пушкин, Тарас Шевченко, Федор Достоевский, Михаил Шолохов и ряда других. Необходимо сохранять и изучать это наследие, олицетворяющее многогранность нашей национальной культуры», — отметил Токаев, выступая на Национальном курултае.

Он также добавил, что в национальный код казахов вплетены различные культуры. Токаев подчеркнул, что население государства высоко ценит свою историю, в том числе ее момент, связанные с представителями других культур.

Ранее сообщалось, что на Украине предложили узаконить «дерусификацию» ради борьбы с Пушкиным.

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