Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что история республики связана с именами многих известных деятелей других народов, в том числе русскими писателями Александром Пушкиным и Федором Достоевским. Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы государства, он призвал к сохранению наследия этих авторов в стране.

«В Казахстане есть уникальные музеи таких широко известных в мире поэтов и писателей, как Александр Пушкин, Тарас Шевченко, Федор Достоевский, Михаил Шолохов и ряда других. Необходимо сохранять и изучать это наследие, олицетворяющее многогранность нашей национальной культуры», — отметил Токаев, выступая на Национальном курултае.

Он также добавил, что в национальный код казахов вплетены различные культуры. Токаев подчеркнул, что население государства высоко ценит свою историю, в том числе ее момент, связанные с представителями других культур.

Ранее сообщалось, что на Украине предложили узаконить «дерусификацию» ради борьбы с Пушкиным.