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Азербайджан прекратит выдачу виз в аэропортах гражданам Ирана

«Вести.Az»: Азербайджан прекратит выдачу виз в аэропортах гражданам Ирана

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Depositphotos

Азербайджан прекратит выдачу в своих аэропортах виз гражданам Ирана, сообщает «Вести.Az».

Также в начале июня Азербайджан призвал своих граждан не посещать Иран.

Посольство Ирана попросило своих граждан, планирующих посетить Азербайджан, заранее получить визу в генконсульстве.

Ранее МИД Азербайджана объявил персонами нон грата четырех сотрудников посольства Ирана в Баку.

Дипломатам предписано покинуть Азербайджан в течение 48 часов. В пресс-службе азербайджанского МИД причиной высылки называют «деятельность, не соответствующую дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции о дипломатических отношениях».

Сообщается, что чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Баку Сеид Аббас Мусави был вызван в МИД Азербайджана.

31 марта власти Азербайджана обвинили Иран в провокациях. К ним были отнесены «военные учения, проводимые Ираном вдоль границ Азербайджана, военные полеты над границей, антиазербайджанские заявления иранских официальных лиц, теракт против посольства Азербайджана в Иране», а также заявления официального представителя МИД Ирана Насера Канани по поводу «антииранского сотрудничества» Азербайджана с Израилем.

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