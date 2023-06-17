Макрон предложил Маску работать вместе

Президент Франции Эммануэль Макрон второй раз за месяц встретился с американским предпринимателем, главой компании Tesla Илоном Маском и предложил ему работать вместе. Об этом Макрон написал в своем Twitter.

«Давай работать вместе», — подписал Макрон опубликованную фотографию, на которой жмет руку Маску.

По данным телеканала BFMTV, на встрече Макрона и Маска присутствовал французский предприниматель Бернард Арно.

Арно в начале июня занял вторую строчку в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index (BBI). Отмечается, что с первого места Арно сместил Маск.

Ранее телеканал France24 сообщал, что Макрон просил принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана повлиять на Россию по Украине. Макрон напомнил принцу, «насколько важен вопрос Украины» для всего мира.