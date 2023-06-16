Лавров заявил, что БРИКС начал согласовывать возможность расширения союза

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью RT, что процесс согласования позиций участников БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) о расширении союза запущен.

Министр назвал «сильными» конкретных кандидатов на вступление в объединение. Он указал, что речь идет об Алжире, Египте, Саудовской Аравии, и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Эти четыре страны, как отметил дипломат, являются лидерами арабского и исламского мира. По его мнению, их вхождение в БРИКС несомненно бы «обогатило» союз.

«Мы были бы готовы искать решение достаточно быстро. Другое дело, что в БРИКС существует правило консенсуса. И сейчас, учитывая те обращения, которые вы упомянули и которые поступают с других континентов, в БРИКС запущен процесс согласования позиций относительно расширения», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о намерениях некоторых арабских государств стать членами БРИКС.

Он добавил, что на предстоящем саммите объединения, который состоится в Южно-Африканской Республике в августе, «лидерам будут доложены соображения экспертов о том, как в этом вопросе двигаться дальше».

Ранее депутат Государственной думы РФ Станислав Наумов отметил, что желание Египта вступить в БРИКС является важным сигналом для России.

14 июня посол России в Каире Георгий Борисенко заявил, что Египет направил заявку на вступление в межгосударственное объединение пяти стран (БРИКС), куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Организация (содружество государств) была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов и других. С 2009 года правительства стран БРИКС ежегодно встречаются на официальных саммитах. Последний 14-й саммит БРИКС состоялся 24 июня 2022 года в Китае.