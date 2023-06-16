Песков объяснил фразу Путина «хрен им» по сокращению ядерных вооружений

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что использованная Владимиром Путиным в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) фраза «хрен им», касающаяся переговоров России и США по по сокращению ядерных вооружений в пользу Вашингтона, не означает, что Москва против диалога с властями Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия готова вести переговоры», — сказал Песков.

Ранее Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что у России есть больше ядерного оружия, чем у стран НАТО. По его словам, государствам Североатлантического альянса известно об этом. Они, как указал российский лидер, все время «склоняют» РФ к тому, чтобы Москва начала переговоры по сокращению ядерного оружия.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Россия может прибегнуть к ядерному оружию только при чрезвычайных условиях и только в оборонительных целях.