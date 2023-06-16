Экс-президент Ботсваны обвинил действующего лидера страны в коррупции

Бывший президент Ботсваны Ян Кхама обвинил своего преемника Мокветси Масиси в преступлениях, передает ФАН.

Кхама направил в Европейский Совет (ЕС), Совет по развитию юга Африки (САДК) и другие инстанции досье, согласно которому действующему лидеру государства инкриминируется коррупционная деятельность и причастность к организованной преступности.

Также Масиси вменяют нарушение прав человека и незаконную казнь 15 граждан.

Экс-лидер страны заверил, что доказательства ко всем обвинениям будут предъявлены в ближайшие месяцы. Сам он намерен принять участие в президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.