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Путин назвал условия применения ядерного оружия

Путин допустил применение ядерного оружия в случае угрозы существованию России

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что у России есть больше ядерного оружия, чем у стран НАТО.

По его словам, государствам Североатлантического известно об этом. Они, как указал глава государства, все время «склоняют» РФ к тому, чтобы Москва начала переговоры по сокращению ядерного оружие.

«Хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят», — добавил он.

Говоря о гипотетической возможности применения ядерного оружия, российский лидер заявил, что РФ будет использовать все силы и средства в случае угрозы существованию страны.

«Использование крайних средств возможно в том случае, если создастся угроза российской государственности, и вот в этом случае, конечно, мы все силы и средства, имеющиеся в распоряжении российского государства, будем использовать», — сказал он.

Вместе с тем Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие.

Путин выступает в ходе пленарной сессии на ПМЭФ.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия воспользуется ядерным оружием в том случае, если Запад загонит Путина в угол.

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ПМЭФ-2023
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