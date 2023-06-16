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Глава Союза староверов сообщил, что в Ватикане обсуждается визит папы Римского в Москву

Глава Союза староверов: визит папы Римского в Москву обсуждается в Ватикане с РПЦ

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Remo Casilli/Reuters

Глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, который поддерживает связь с понтификом, заявил, что в Ватикане обсуждается с делегацией Русской православной церкви визит папы Римского в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обсуждается визит папы в Москву. Это поможет предотвратить запрет УПЦ», — сказал он.

Севастьянов отметил, что понтифик приветствует участие африканских стран в урегулировании украинского конфликта. Кроме того, он молится за успех переговоров и считает необходимым напомнить всем сторонам, что переговоры являются единственной и безальтернативной возможностью для разрешения конфликта.

Ранее спецпосланник папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи подтверждал, что план Ватикана по разрешению конфликта включает поездку в Москву.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с главой Епископской конференции Италии кардиналом Маттео Дзуппи, в ходе которой заявлял, что прекращение огня и замораживание конфликта на Украине не приведут к миру.

Позже Дзуппи сообщал, что получил согласие Кремля на приезд в Москву.

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