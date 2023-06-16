Стало известно имя модератора пленарного заседания ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что модератором пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет американский политолог Дмитрий Саймс. Об этом сообщает РИА Новости.

«Модерировать эту сессию будет почетный президент The National Interest из Вашингтона Дмитрий Саймс. Будут выступления Путина, (президента Алжира Абдельмаджида. — «Газета.Ru») Теббуна, и затем будет модерируемая дискуссия», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявлял, что Путин во время выступления на ПМЭФ может дать оценку российской экономике и очертить основные перспективы. Он отмечал, что президент России готовит «объемную речь».

Председатель Кремля также сообщал, что выступления главы российского государства на Петербургском международном экономическом форуме обычно готовит помощник президента Максим Орешкин.

Также стало известно, что 16 июня в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ пройдут переговоры президентов России и Объединенных Арабских Эмиратов Владимира Путина и Мухаммед Аль Нахайяна.