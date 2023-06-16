Запад предупредили об опасных последствиях из-за продолжения конфликта с Россией

Конфронтация Запада с Россией может привести мир к ядерной катастрофе, заявил обозреватель South China Morning Post (SCMP) Джонатан Пауэр.

В публикации он упоминает о статье писателя Джорджа Оруэлла, написанной им в 1945 году после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В ней он условно разделил мир на три силы — СССР, КНР и страны Запада. Оруэлл сделал вывод, что атомная бомба, «вероятнее всего, положит конец войнам ценой установления на неопределенный срок «мира, который не будет миром».

Пауэр полагает, что если на Западе хотят, чтобы прогноз Оруэлла сбылся, то нужно следовать выбранному курсу. «Если же нет, то мы должны очнуться и полностью изменить нашу политику в отношении России», — отметил обозреватель SCMP.

Также Пауэр задается вопросом, нужна ли миру новая холодная война, и отвечает, что нет.

«Что ему нужно, так это некий мудрый подход лидеров Запада к России. Этой мудрости нам не хватает со времен [президента США] Рональда Рейгана и [премьер-министра Британии] Маргарет Тэтчер», — добавил журналист.

В феврале генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что ядерные державы должны отказаться от применения ядерного оружия первыми.