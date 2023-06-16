Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЛДПР предложили обеспечить бесплатным питанием всех школьников

Депутат от ЛДПР Нилов предложил обеспечить бесплатное питание всем школьникам

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов предложил Минпросвещению обеспечить бесплатное питание для всех школьников. Обращение в министерство депутат опубликовал в Telegram-канале.

«Обратился в Минпросвещения с предложением бесплатно кормить не только младшеклассников, (но) и всех остальных учеников», — написал Нилов.

По его словам, с таким запросом обращаются родители школьников.

Также Нилов отметил, что чем старше ученик, тем больше у него уроков и больше времени, которое он проводит в школе. Депутат подчеркнул, что старшеклассникам горячие обеды нужны не меньше, чем малышам.

Политик добавил, что ждет ответ министерства, чтобы начать подготавливать соответствующий законопроект.

Ранее первый заместитель руководителя Министерства просвещения Российской Федерации Александр Бугаев заявил, что ведомство планирует ввести еженедельное меню горячего питания для учеников 1-4-х классов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях