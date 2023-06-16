В ЛДПР предложили обеспечить бесплатным питанием всех школьников

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов предложил Минпросвещению обеспечить бесплатное питание для всех школьников. Обращение в министерство депутат опубликовал в Telegram-канале.

«Обратился в Минпросвещения с предложением бесплатно кормить не только младшеклассников, (но) и всех остальных учеников», — написал Нилов.

По его словам, с таким запросом обращаются родители школьников.

Также Нилов отметил, что чем старше ученик, тем больше у него уроков и больше времени, которое он проводит в школе. Депутат подчеркнул, что старшеклассникам горячие обеды нужны не меньше, чем малышам.

Политик добавил, что ждет ответ министерства, чтобы начать подготавливать соответствующий законопроект.

Ранее первый заместитель руководителя Министерства просвещения Российской Федерации Александр Бугаев заявил, что ведомство планирует ввести еженедельное меню горячего питания для учеников 1-4-х классов.