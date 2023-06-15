Кнайсль предсказала миграцию европейцев в Россию

Количество жителей Европы, желающих переехать в Россию, будет расти, считает бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, передает ТАСС. По ее словам, это касается тех европейцев, которым чужды современные ценности западных государств.

«Если мы посмотрим на текущую ситуацию на общественном уровне, в Австрии и Германии растет доля населения, которое больше не согласно с тем, как работает общее образование, как их жизнь управляется разного рода меньшинствами. И вы увидите рост количества людей, которые захотят эмигрировать в Россию по этой причине», — отметила Кнайсль, выступая на 26-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который еще 14 июня стартовал в Санкт-Петербурге.

Она также добавила, что увеличение числа желающих переехать среди немцев и австрийцев — лишь начало. Кнайсль подчеркнула, что российская сторона может стать настоящим «центром миграции» для жителей Европы с подобными взглядами в отношении Запада.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа выбрала путь войны с Россией, и если это так, то Москва должна достичь своих целей.