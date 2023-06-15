Губернатор Флориды назвал неуместным прием Байдена в Белом доме для ЛГБТ

Мероприятие администрации президента США Джо Байдена в Белом доме, посвященное ЛГБТ-сообществу, продемонстрировало пренебрежение к американскому флагу, считает губернатор Флориды, кандидат в главы государства Рон Десантис, передает Fox News. По его словам, в ходе приема можно было наблюдать и неподобающие поведение со стороны некоторых участников.

«У них в Белом доме был этот флаг трансгендеров в качестве приоритета над американским флагом, это неправильно, это не то, как должен выглядеть флаг США», — отметил Десантис, пояснив, что флаг ЛГБТ-сообщества висел в центре.

Он также добавил, что в ходе приема Байдена ряд представителей ЛГБТ-сообщества обнажились, нарушив все нормы приличия. Десантис подчеркнул, что властям США стоит осудить подобное поведение.

«Думаю, что даже Белый дом должен был признать, что это было неуместно», — резюмировал губернатор Флориды.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе родители учеников начальной школы подрались со сторонниками ЛГБТ.