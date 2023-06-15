Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Захарова назвала фальшивым возмущение Запада по поведению Косово

МИД России призвал к срочным шагам по возвращению Косова к диалогу с Сербией

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА«Новости»

Непризнанное Косово должно в срочном порядке вернуться к переговорам с Сербией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС. По ее словам, от этого зависит ситуация во всем регионе.

«На фоне фальшивого возмущения Запада поведением временных органов самоуправления в Приштине «премьер» Косово Альбин Курти показывает неспособность взять даже театральную паузу в непрекращающемся насилии против коренного сербского населения <…> Необходимы срочные, решительные шаги, чтобы вернуть Приштину к нормальному диалогу с Белградом на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244», — отметила Захарова.

Она также добавила, что отсутствие действий по ситуации вокруг Косово может привести к обострению «старых угроз». Захарова пояснила, что речь идет о заявлениях Приштины по треку объединения албанцев.

«Курти возобновил свою великоалбанскую риторику — заявил на днях, что не забывает о «важности объединения» всех албанцев, а ключевая цель возглавляемой им партии продиктована «незавершенным проектом Призренской лиги». Тем самым фактически ставится под вопрос территориальная целостность Греции, Северной Македонии, Сербии и Черногории», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал план властей непризнанного Косово по урегулированию отношений с Сербией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях