Захарова назвала фальшивым возмущение Запада по поведению Косово

Непризнанное Косово должно в срочном порядке вернуться к переговорам с Сербией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС. По ее словам, от этого зависит ситуация во всем регионе.

«На фоне фальшивого возмущения Запада поведением временных органов самоуправления в Приштине «премьер» Косово Альбин Курти показывает неспособность взять даже театральную паузу в непрекращающемся насилии против коренного сербского населения <…> Необходимы срочные, решительные шаги, чтобы вернуть Приштину к нормальному диалогу с Белградом на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244», — отметила Захарова.

Она также добавила, что отсутствие действий по ситуации вокруг Косово может привести к обострению «старых угроз». Захарова пояснила, что речь идет о заявлениях Приштины по треку объединения албанцев.

«Курти возобновил свою великоалбанскую риторику — заявил на днях, что не забывает о «важности объединения» всех албанцев, а ключевая цель возглавляемой им партии продиктована «незавершенным проектом Призренской лиги». Тем самым фактически ставится под вопрос территориальная целостность Греции, Северной Македонии, Сербии и Черногории», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал план властей непризнанного Косово по урегулированию отношений с Сербией.