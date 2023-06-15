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Постпредство РФ при ООН пообещало прилагать усилия в расследовании подрыва «Севпотоков»

Постпредство: РФ будет прилагать усилия для организации расследования подрыва «Севпотоков»

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Reuters

Постпредство РФ при ООН заявило, что будет прилагать усилия для организации международного расследования подрыва «Северных потоков» и наказания виновных, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Там также заявили, что Совбез ООН должен быть проинформирован о результатах расследования диверсии. Россия привлекла внимание Совбеза к тому, что расследование подрыва «не продвигается», отметили в представительстве.

Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что Киев не причастен к атаке на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».

Черняк отрицает ответственность Украины за диверсии, следует из запроса Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

Днем ранее Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) опубликовала расследование, из которого следовало, что голландская военная разведка уведомляла ЦРУ о планах Украины совершить подрывы трубопроводов «Северный поток».

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