В МИД Турции заявили о желании снизить зависимость от российского газа

И. о. гендиректора управления энергетики МИД Турции Беррис Экинджи заявила, что зависимость Анкары от российского газа составляет 36-37%, страна хочет ее снизить. Об этом она сообщила на конференции по энергобезопасности в Вашингтоне, передает Reuters.

По ее словам, у Турции будут новые источники газа из Каспия, Восточного Средиземноморья и Ирака.

Ранее сообщалось, что Турция получила отсрочку до 2024 года по оплате российского газа на $600 млн.

Министр энергетики Турции Фатих Донмез отметил, что рост цен на энергоносители оказал большое влияние на отсрочку платежа. Согласно соглашению, до $4 млрд турецких энергетических платежей России могут быть отложены до следующего года.

Донмез заявил, что Анкара обсудила с «Газпромом» отсрочку части платежей после резкого повышения цен на газ, достигнуто соглашение.

По его словам, в 2022 году после резкого увеличения цен на газ Турция провела переговоры с «Газпромом» по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение, проходили соответствующие обсуждения.