Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД Турции заявили о желании снизить зависимость от российского газа

МИД: зависимость Турции от газа из РФ составляет 36-37%, Анкара хочет ее снизить

close
100%
РИА Новости

И. о. гендиректора управления энергетики МИД Турции Беррис Экинджи заявила, что зависимость Анкары от российского газа составляет 36-37%, страна хочет ее снизить. Об этом она сообщила на конференции по энергобезопасности в Вашингтоне, передает Reuters.

По ее словам, у Турции будут новые источники газа из Каспия, Восточного Средиземноморья и Ирака.

Ранее сообщалось, что Турция получила отсрочку до 2024 года по оплате российского газа на $600 млн.

Министр энергетики Турции Фатих Донмез отметил, что рост цен на энергоносители оказал большое влияние на отсрочку платежа. Согласно соглашению, до $4 млрд турецких энергетических платежей России могут быть отложены до следующего года.

Донмез заявил, что Анкара обсудила с «Газпромом» отсрочку части платежей после резкого повышения цен на газ, достигнуто соглашение.

По его словам, в 2022 году после резкого увеличения цен на газ Турция провела переговоры с «Газпромом» по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение, проходили соответствующие обсуждения.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях