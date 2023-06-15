Песков оценил публикацию FT о «законе» Кремля по скупке активов зарубежных компаний за бесценок

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал статью, опубликованную в газете The Financial Times, в которой говорилось о некоем «тайном законе» Кремля, который бы позволял скупать активы зарубежных компаний, которые хотят уйти из России, по бросовым ценам.

Песков подчеркнул, что информация в статье FT не соответствует действительности.

В материале говорилось, в частности, о том, что этот указ президента Владимира Путина нацелен на то, чтобы Москва могла принимать ответные меры против европейских и американских санкций, в частности «по захвату» активов «непослушных» западных компаний, что усложнит им уход с российского рынка. Более того, пишет издание, российские власти готовят «еще более драконовские меры по полной национализации».

Ранее Песков заявлял FT, что западных инвесторов и компании в России «более чем приветствуют», однако многие компании полностью прекратили выплату зарплат или просто решили покинуть страну с огромными потерями.