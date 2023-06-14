Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков ответил на вопрос о гибели генерал-майора Горячева в зоне СВО

Песков не стал комментировать сообщения о гибели генерал-майора Горячева в зоне СВО

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили поделиться информацией по сообщениям о гибели в зоне специальной военной операции на Украине начальника штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майора Сергея Горячева.

Песков не стал комментировать эти сообщения и адресовал вопрос о судьбе Горячева в Министерство обороны.

«Это нужно в Министерстве обороны спрашивать», — сказал он.

Ранее о гибели генерал-майора Горячева в зоне СВО сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок. По его данным, военнослужащий погиб 12 июня в ходе ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда почти по всей линии боевого соприкосновения группировки «Восток» шли тяжелые бои.

Котенок также сообщил, что Горячев в начале спецоперации был командиром 5-йотдельной танковой бригады, затем стал заместителем командующего 35-й общевойсковой армии и был назначен начальником штаба армии.

Официальной информации о судьбе Горячева из Минобороны РФ не поступало.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях