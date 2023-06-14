Песков ответил на вопрос о гибели генерал-майора Горячева в зоне СВО

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили поделиться информацией по сообщениям о гибели в зоне специальной военной операции на Украине начальника штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майора Сергея Горячева.

Песков не стал комментировать эти сообщения и адресовал вопрос о судьбе Горячева в Министерство обороны.

«Это нужно в Министерстве обороны спрашивать», — сказал он.

Ранее о гибели генерал-майора Горячева в зоне СВО сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок. По его данным, военнослужащий погиб 12 июня в ходе ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда почти по всей линии боевого соприкосновения группировки «Восток» шли тяжелые бои.

Котенок также сообщил, что Горячев в начале спецоперации был командиром 5-йотдельной танковой бригады, затем стал заместителем командующего 35-й общевойсковой армии и был назначен начальником штаба армии.

Официальной информации о судьбе Горячева из Минобороны РФ не поступало.