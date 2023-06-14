Эрдоган заявил, что Турция не поддержит членство Швеции в НАТО на саммите в Вильнюсе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять Швеции что ей не стоит ждать вступления в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Об этом он сказал в беседе с журналистами на обратном пути из Баку, пишет издание Hurriyet Daily News.

Он подчеркнул, что Швеция, стремящаяся вступить в НАТО, должна предпринять конкретные шаги, чтобы присоединиться к альянсу.

«Я поеду на саммит, если ничего экстраординарного не произойдет. Тот факт, что у Швеции есть определенные ожидания, не означает, что мы оправдаем эти ожидания. Прежде всего, Швеция должна выполнить свои обязанности», — сказал Эрдоган.

Президент Турции заявил, что у Анкары нет оснований давать зеленый свет заявке Швеции на вступление в НАТО. Он сообщил, что донес это послание официальных лиц Швеции, Финляндии и НАТО, которые провели совместное заседание в Анкаре 14 июня.

Эрдоган подчеркнул, что оказывать давление на Турцию для ратификации заявки Швеции в этих условиях неправильно.

Агентство Bloomberg сообщало, что Турция вряд ли одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО на предстоящих консультациях между Североатлантическим альянсом и Стокгольмом, которые состоятся 14 июня.

Турецкий политик Догу Перинчек призвал власти Турции наложить вето на вступление Швеции в Североатлантический альянс.

Ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО еще не провели две страны из 30 — Турция и Венгрия.