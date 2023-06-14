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Путин сменил посла в Азербайджане

Путин назначил послом в Азербайджане Михаила Евдокимова вместо Михаила Бочарникова

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Александр Щербак/ТАСС

Президент России Владимир Путин назначил новым послом в Азербайджане Михаила Евдокимова. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Евдокимова Михаила Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Азербайджанской Республике», — говорится в указе российского лидера.

Другим указом президент освободил от должности посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова.

16 мая президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Ватикане Ивана Солтановского вместо Александра Авдеева.

В апреле этого года президент Путин назначил Ивана Волынкина послом России в Туркмении.

В конце марта российский лидер освободил от должностей послов РФ в Латвии и ЭстонииМихаила Ванина и Владимира Липаева.

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