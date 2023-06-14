Путин сменил посла в Азербайджане

Президент России Владимир Путин назначил новым послом в Азербайджане Михаила Евдокимова. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Евдокимова Михаила Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Азербайджанской Республике», — говорится в указе российского лидера.
Другим указом президент освободил от должности посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова.
16 мая президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Ватикане Ивана Солтановского вместо Александра Авдеева.
В апреле этого года президент Путин назначил Ивана Волынкина послом России в Туркмении.
В конце марта российский лидер освободил от должностей послов РФ в Латвии и Эстонии — Михаила Ванина и Владимира Липаева.