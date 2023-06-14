Посол КНР заявил о необходимости создания новой системы европейской безопасности

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил в беседе с РИА Новости о необходимости создания новой системы европейской безопасности.

По его словам, у украинского кризиса есть сложные исторические предпосылки и реальные причины. По сути, это взрыв противоречий в сфере управления безопасностью в Европе, указал дипломат.

«Панацеи для выхода из кризиса не существует. Невозможно лечить только симптомы, не обращая внимания на причины болезни», — сказал посол.

В связи с этим он считает, что следует «смотреть в корень проблемы и исходя из этого искать пути ее решения, выстраивать сбалансированную, эффективную, устойчивую систему европейской безопасности, которая обеспечит Европе долгосрочную стабильность».

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что европейские государства должны развивать свою систему безопасности без участия России.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что будущая архитектура безопасности на европейской территории должна включать гарантии для российской стороны.