Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что в третьей мировой войне не победит никто

Путин: никто не победит в третьей мировой войне, в том числе и США

close
100%
Depositphotos

Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с военными корреспондентами, что в случае наступления третьей мировой войны не победит никто, в том числе и США, цитирует ТАСС.

Он отметил, что США все больше погружаются в конфликт на Украине и провоцируют серьезный международный кризис в сфере безопасности.

Президент сказал: «Подумаем, что с этим делать», а затем добавил, что для начала переговоров по Украине достаточно прекратить поставки туда вооружений и техники.

Путин также подчеркнул, что США действуют только в своих интересах и «плевать они хотели на интересы своих союзников». Но это и не союзники их вовсе, а вассалы, которые начали осознавать, какая роль им уготована, отметил российский лидер.

Ранее ряд политиков высказывались о том, что миру грозит третья мировая война. Так, экс-президент США Дональд Трамп заявил о возможности развязывания третьей мировой войны под руководством администрации Джо Байдена. Он подчеркнул, что никогда ранее не упоминались и не обсуждались открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия.

В свою очередь американский судья Эндрю Наполитано сказал, что политическую сдержанность и терпение президента РФ Владимира Путина можно считать единственными факторами, сдерживающими начало третьей мировой войны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях