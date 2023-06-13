Путин заявил, что в третьей мировой войне не победит никто

Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с военными корреспондентами, что в случае наступления третьей мировой войны не победит никто, в том числе и США, цитирует ТАСС.

Он отметил, что США все больше погружаются в конфликт на Украине и провоцируют серьезный международный кризис в сфере безопасности.

Президент сказал: «Подумаем, что с этим делать», а затем добавил, что для начала переговоров по Украине достаточно прекратить поставки туда вооружений и техники.

Путин также подчеркнул, что США действуют только в своих интересах и «плевать они хотели на интересы своих союзников». Но это и не союзники их вовсе, а вассалы, которые начали осознавать, какая роль им уготована, отметил российский лидер.

Ранее ряд политиков высказывались о том, что миру грозит третья мировая война. Так, экс-президент США Дональд Трамп заявил о возможности развязывания третьей мировой войны под руководством администрации Джо Байдена. Он подчеркнул, что никогда ранее не упоминались и не обсуждались открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия.

В свою очередь американский судья Эндрю Наполитано сказал, что политическую сдержанность и терпение президента РФ Владимира Путина можно считать единственными факторами, сдерживающими начало третьей мировой войны.