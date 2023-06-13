Медведев и премьер Кубы обсудили противодействие «неоколониальным» практикам Запада

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев и премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус на встрече в Москве обсудили меры по противодействию «неоколониальным» практикам Запада и санкциям, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат Медведева.

Также политики обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

Также Медведев провел телефонный разговор с лидером Кубинской революции Раулем Кастро по случаю его 92-летия.

Чиновник в рамках разговора заявил, что Россия ценит помощь Кубы в противостоянии с Западом, в условиях «гибридной войны».

Медведев добавил, что для многих поколений кубинского народа Кастро является символом борьбы за идеалы свободы и независимости страны.

В ответ на это Кастро поддержал действия Москвы в ситуации с Украиной, выразил уверенность в победе России.

В марте секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев был принят в Гаване президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро.